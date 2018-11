Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 novembre 2018 14.07 08 novembre 2018 - 14:07

Le basi statistiche sull'imposta federale diretta (IFD) a cui può ricorrere l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per calcolare il numero delle persone interessate dalla cosiddetta "penalizzazione del matrimonio" sono insufficienti.

È quanto emerge da una perizia commissionata dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) di cui il Consiglio federale ha preso atto nella sua seduta di ieri.

La questione è molto sensibile, sopratutto dopo che l'AFC ha ammesso errori di calcolo sul numero di persone interessate dalla penalizzazione fiscale del matrimonio durante la campagna in vista della votazione sull'iniziativa popolare del PPD "per il matrimonio e la famiglia - no agli svantaggi per le coppie sposate" bocciata il 28 febbraio 2016 dal 50,8% dei votanti, ma accolta da una larga maggioranza dei Cantoni (18 su 26).

