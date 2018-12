Impresari-Costruttori approvano accordo contratto mantello

L'Assemblea dei delegati della Società svizzera degli Impresari-Costruttori ha approvato oggi la soluzione negoziata per un nuovo Contratto nazionale mantello (CNM) per l'edilizia, con garanzia della pensione a partire da 60 anni e aumenti salariali per due anni.

Sabato scorso, viene ricordato in un comunicato odierno, i sindacati Unia e Syna hanno approvato il pacchetto di negoziati. Il nuovo CNM entra quindi in vigore il primo gennaio 2019. Le misure per garantire il pensionamento anticipato per l'edilizia saranno attuate a partire dal primo aprile.

Il CNM è concluso per quattro anni con alcuni miglioramenti per entrambe le parti. Sono state adottate in particolare delle misure di flessibilizzazione per quanto riguarda l'orario di lavoro: un esempio sono le ore supplementari al mese possibili, che aumentano da 20 a 25.

L'esito delle trattative comprende per il 2019 e per il 2020 un aumento generale dei salari effettivi e dei salari minimi di 80 franchi. Non sono stati assunti impegni per ulteriori aumenti nel terzo e nel quarto anno.

Fa parte della soluzione anche il risanamento della Fondazione FAR. Le misure per garantire la pensione a partire da 60 anni includono le riduzioni delle prestazioni a livello di accrediti di vecchiaia LPP, l'aumento dei contributi dei lavoratori e un nuovo modello che premia coloro che rinviano il pensionamento di dodici o 24 mesi.

