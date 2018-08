Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 11.11 30 agosto 2018 - 11:11

La sorveglianza sui legami di interesse nelle imprese vicine alla Confederazione deve essere rafforzata. È questa l'opinione espressa oggi dalla Commissione della gestione degli Stati.

L'analisi è partita dal mandato assunto dalla presidente del consiglio d'amministrazione (cda) delle FFS, Monika Ribar, presso Capoinvest, società tirata in ballo nella vicenda dei "Paradise Papers". Le indagini, si legge in un comunicato odierno dei Servizi del parlamento, hanno fatto emergere che Ribar ha in un primo momento omesso di dichiarare il mandato alle FFS. Per tale ragione il Consiglio federale non ne è stato informato al momento di convalidare la sua candidatura alla presidenza del cda, nel gennaio 2016. Ribar ha successivamente annunciato il mandato in questione e vi ha rinunciato, nel giugno dello stesso anno.

La commissione invita comunque il Consiglio federale ad assicurarsi che in tutte le imprese interessate i candidati al cda siano obbligati a dichiarare subito i mandati e che gli organi di controllo si riuniscano regolarmente. In tutte le aziende vicine alla Confederazione bisogna poi introdurre una dichiarazione continua dei mandati che vengono assunti nel tempo. Il governo dovrebbe anche utilizzare maggiormente il margine di manovra concessogli per esercitare una sorveglianza su tali questioni.

