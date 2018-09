Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 settembre 2018 18.22 01 settembre 2018 - 18:22

In Africa la popolazione vive più a lungo e in migliore salute: anche se c'è ancora molto da fare la situazione ha registrato un decisivo miglioramento, tanto che in soli tre anni la speranza di vita in buona salute è passata da 50,9 anni a 53,8.

È il quadro presentato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) nel rapporto reso noto a margine della 68/a sessione del Comitato regionale in corso in Senegal, a Dakar. Nonostante i buoni risultati, l'Oms invita gli Stati del continente a migliorare la qualità delle prestazioni dei servizi sanitari.

Il rapporto indica come la salute degli abitanti di 47 Paesi africani sia considerevolmente migliorata. "Quasi tre anni di vita in salute in più è un regalo che ci rende fieri", ha commentato la direttrice dell'Oms per l'Africa, Matshidiso Moeti, che ha auspicato come il continente possa presto arrivare ai livelli di salute mondiali.

Neuer Inhalt Horizontal Line