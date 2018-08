Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2018 11.32 13 agosto 2018 - 11:32

La linea dura del governo italiano si rispecchia anche sul numero di richiedenti asilo in Svizzera. A luglio, le richieste in tal senso sono state 1374, 320 in meno rispetto a un anno fa (-18,9%), ma 128 in più rispetto al mese precedente (+10,3%).

I migranti approdati in luglio sulle coste del Belpaese sono ancora molto pochi (2 mila persone circa), sottolinea una nota della Segreteria di stato della migrazione (SEM), mentre è aumentato il numero di sbarchi in Spagna (10 mila persone circa).

Da diversi mesi, la Confederazione non è il primo Paese di destinazione per i migranti che entrano in Europa (indipendentemente dall'arrivo in Spagna, Italia o Grecia).

I principali Paesi di provenienza dei richiedenti asilo restano l'Eritrea, con 260 domande, ossia 38 in più rispetto a giugno, e la Siria (145 domande; +33), seguiti da Turchia (117 domande; +62), Afghanistan (115 domande; -7) e Iraq (72 domande; +34).

Nello stesso mese, 616 persone hanno lasciato il nostro Paese sotto il controllo delle autorità. La Confederazione ha chiesto ad altri Stati Dublino di prendersi carico di 537 richiedenti asilo; di questi, 163 sono stati trasferiti. Dal canto suo la Svizzera ha ricevuto 541 domande di presa in carico; ha quindi accolto 154 persone.

Sempre il mese scorso, la SEM ha sbrigato in prima istanza 2257 domande d'asilo: 382 con decisione di non entrata nel merito (di cui 322 in virtù dell'accordo di Dublino), 620 con la concessione dell'asilo e 765 con l'ammissione provvisoria. Il numero di domande in sospeso in prima istanza è diminuito di 735 unità rispetto al mese precedente e si attesta a 15 002.

Neuer Inhalt Horizontal Line