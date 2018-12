In futuro "patentino" già a 17 anni

In futuro, la licenza per allievo conducente, il cosiddetto "patentino", potrà essere rilasciata già al compimento dei 17 anni.

Inoltre, la formazione complementare durante il periodo di prova durerà soltanto una giornata e dovrà essere svolta entro un anno dal superamento dell'esame di guida. Sono queste in sintesi le principali novità contenute nella revisione delle norme in materia di patenti approvate oggi dal Consiglio federale.

In futuro, chi ha meno di 20 anni potrà sostenere la prova pratica se possiede la licenza per allievo conducente (categoria B) da almeno 12 mesi e se durante tale periodo ha acquisito dimestichezza con la guida: il "patentino" potrà essere rilasciato già a partire dai 17 anni, al fine di mantenere invariata a 18 anni l'età minima per il conseguimento della patente per le auto.

