Questo contenuto è stato pubblicato il 4 aprile 2018 19.10 04 aprile 2018 - 19:10

Germania, in calo le vendite di auto diesel

Continua il trend negativo nella vendita di auto alimentate a diesel in Germania: su tre auto vendute, solo una è un diesel, secondo l'Associazione dell'industria automobilistica VDA.

Nel primo trimestre del 2018 le quote di mercato delle auto diesel, sono scese al 32,3%, contro il circa 42,7% dell'anno precedente. Complice della contrazione di questo settore dell'auto sono gli scandali sulla manipolazione dei gas di scarico, le misure delle municipalità contro l'inquinamento e la spada di Damocle di un possibile divieto di circolazione per i vecchi diesel in alcune città tedesche.

