Questo contenuto è stato pubblicato il 21 aprile 2018 20.35 21 aprile 2018 - 20:35

L'India decide la linea dura per chi stupra le bambine: la pena di morte per impiccagione.

Di fronte ad una irrefrenabile ondata di violenze su minorenni anche in tenera età che hanno scioccato il Paese innescando dure proteste, il governo ha adottato oggi un decreto che inasprisce tutte le pene per questo genere di reati ed autorizza, in caso di stupro di una bambina di meno di 12 anni, la pena capitale.

Il provvedimento, che introduce fra l'altro tribunali speciali per sveltire i processi, è stato ora inviato per la ratifica al presidente della repubblica, Ram Nath Kovind. Poi sarà trasmesso al Parlamento per una approvazione entro sei mesi.

