Questo contenuto è stato pubblicato il 8 novembre 2018 17.51 08 novembre 2018 - 17:51

Continua a calare il livello di Po e Ticino in provincia di Pavia, dopo la crescita registrata ieri che aveva destato preoccupazione per una possibile esondazione.

Nel pomeriggio alle 17.00 al Ponte della Becca (punto di confluenza del Ticino nel Po), il Po è sceso a 3,68 metri sopra lo zero idrometrico, quasi un metro in meno di questa notte quando aveva raggiunto i più 4,61.

Il Ponte viene chiuso solo al raggiungimento dei 5,50 metri sopra lo zero. In calo anche il Ticino: al punto di rilevazione del Ponte Coperto, a Pavia, è sceso sotto i due metri sopra lo zero idrometrico dopo che questa notte aveva superato i più 2,40. Tuttavia resta lo stato di preallarme in considerazione delle possibili nuove piogge annunciate per le prossime ore.

