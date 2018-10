Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

13 ottobre 2018

Circa 3500 persone hanno partecipato oggi alla marcia per il clima nel centro di Ginevra.

Circa 3500 persone hanno partecipato oggi alla marcia per il clima nel centro di Ginevra. I manifestanti hanno chiesto cambiamenti immediati dal governo per affrontare la crisi climatica.

"La politica non fa il proprio lavoro: il tempo delle mezze misure è finito", ha detto Anne Mahrer dell'associazione Anziane per il clima. La marcia, che si è svolta in un ambiente positivo, è stata organizzata da una ventina di associazioni della società civile.

Gli organizzatori parlano di 5000 partecipanti, mentre la polizia ginevrina di 3000/3500. Mathias Schlegel, portavoce di Greenpeace Svizzera, si dichiara soddisfatto dell'affluenza. "Le persone sentono l'urgenza, anche a causa della siccità e delle alte temperature di quest'estate", ha detto.

