Questo contenuto è stato pubblicato il 9 settembre 2018 21.45 09 settembre 2018 - 21:45

In Svezia la destra populista avanza ma non sfonda

Forse leggermente sotto le aspettative della vigilia, ma la destra radicale svedese compie un forte balzo in avanti.

Il partito anti-immigrati degli Svedesi Democratici raggiunge secondo gli exit poll una forbice tra il 16,3 e il 19,2%. E potrebbe diventare anche la seconda forza del paese.

Nell'incertezza dei primi risultati, affidati agli exit poll, il primo partito resta quello dei Socialdemocratici (25,4-26,2%), che rischiano però, se vedranno confermata la prima cifra, di incassare il peggior risultato elettorale dal 1908.

I Moderati si attesterebbero tra il 17,8 e il 18,4% mentre quel che appare certa è l'affermazione dei piccoli partiti. In primis gli ex comunisti, Sinistra, che secondo gli exit poll hanno quasi raddoppiato il loro ultimo risultato e si sono aggiudicati tra il 9 e il 9,8%.

Al termine di una tornata elettorale, che ha tenuto l'Europa con il fiato sospeso, sondaggio dopo sondaggio con le indicazioni dell'ascesa dei Svedesi Democratici, il futuro governo di Stoccolma è al momento un enigma: se si escludono accordi con la destra populista, il blocco di centrodestra avrebbe - secondo l'ultimo exit poll - il 39,6% dei consensi, mentre il centrosinistra raggiungerebbe il 39,4%.

In campagna elettorale la corsa alle urne si è incentrata essenzialmente su come frenare l'arrivo di nuovi stranieri. Solo nel 2015 erano stati accolti più di 160mila nuovi migranti, un'enormità per un paese di 10 milioni di abitanti.

