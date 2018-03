Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 marzo 2018 11.02 29 marzo 2018 - 11:02

In Svizzera vi sono 373 Comuni, su 2222, con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20%.

Di recente 19 di essi - tra cui in Ticino Tenero-Contra e nei Grigioni Lostallo, Küblis, Schiers, Tamins - hanno superato per la prima volta la soglia mentre in altri 24 - tra questi Collina d'oro - la quota è scesa al di sotto del 20%. Lo rileva l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).

La legge federale del 20 marzo 2015 sulle abitazioni secondarie e la relativa ordinanza obbligano tutti i Comuni a stilare un inventario annuale delle abitazioni. Per quelli che presentano una quota superiore al 20% è vietata, in linea di massima, la costruzione di nuove abitazioni secondarie.

