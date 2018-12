In vigore nuovo orario FFS, miglioramenti puntuali

In vigore da oggi il nuovo orario FFS.

Da oggi è in vigore l'orario 2019 delle FFS, che presenta poche novità. Presenta infatti miglioramenti sensibili in Svizzera orientale e a Ginevra. Come noto, sull'asse nord-sud è previsto, da metà 2019, un allungamento fino a un quarto d'ora del tempo di percorrenza.

Nella prossima estate la tratta ferroviaria tra Arth-Goldau (SZ) e Zugo verrà infatti chiusa al traffico per un anno e mezzo per importanti lavori di potenziamento. Durante questo lasso di tempo i treni verranno deviati via Rotkreuz (ZG) con un conseguente allungamento del viaggio di 10-15 minuti. Informazioni dettagliate al riguardo verranno pubblicate nella primavera 2019.

Sempre lungo l'asse nord-sud, un'altra novità introdotta con il nuovo orario è la circolazione ogni giorno dei collegamenti diretti mattutini Basilea–Lucerna–Locarno, che finora circolavano solo il fine settimana. Sempre per quel che concerne il Ticino, nel 2019 sono previsti cantieri con ripercussioni sull'esercizio ferroviario: in particolare tra Bellinzona e Giubiasco, tra Locarno e Cadenazzo e nella zona di Chiasso sono previsti sbarramenti totali durante la notte o nel fine settimana.

Nel resto della Svizzera, l'orario 2019 porta miglioramenti dell'offerta in particolare lungo l'asse San Gallo–Winterthur–Zurigo. In Romandia viene potenziata la linea Lancy (GE)-Coppet (VD). Sull'asse est-ovest sono stati introdotti i nuovi treni bipiano Twindexx: si tratta di composizioni lunghe fino a 400 metri con circa 1300 posti a sedere.

Capitolo traffico internazionale: l'offerta tra Zurigo e Monaco di Baviera è ridotta e con tempi di percorrenza più lunghi a causa di lavori in Germania. In Francia viene per contro aperta la linea tra Delle, al confine con il canton Giura, e la stazione TGV di Belfort.

