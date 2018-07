Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 luglio 2018 20.58 28 luglio 2018 - 20:58

Pompieri all'opera in California

Il presidente Donald Trump dichiara lo stato di emergenza in California in seguito agli incendi, che stanno mettendo in ginocchio il nord dello stato. Le fiamme hanno già distrutto almeno 500 edifici e costretto all'evacuazione migliaia di persone.

