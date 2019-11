Attenzione all'uso delle candele durante le feste in casa e sul posto di lavoro.

È quanto raccomandano il Centro d'informazione per la prevenzione degli incendi (Cipi), l'Ufficio prevenzione infortuni (Upi), fornendo pure consigli utili su come trascorrere le feste in tutta sicurezza.

La misura precauzionale più importante suggerita è quella di sempre spegnere tutte le candele prima di uscire da un locale. Occorre inoltre sostituire per tempo le candele delle corone dell'Avvento e degli alberi di Natale, per evitare che si consumino troppo e possano incendiare i rami secchi. Altra raccomandazione: non mettere le candele direttamente sotto un ramo o materiale di decorazione.

Stando a Cipi, Upi e SUVA (l'istituto nazionale svizzero contro gli infortuni), un'alternativa sicura alle candele in cera sarebbe quella di usare le ghirlande luminose e le candele LED per le decorazioni natalizie.

