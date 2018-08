Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 agosto 2018 15.30 26 agosto 2018 - 15:30

È andato in gran parte distrutto l'edificio commerciale bruciato nella notte tra venerdì e sabato nelle immediate vicinanze della stazione centrale di Zurigo. I danni provocati dall'incendio non sono ancora quantificabili, ma si preannunciano enormi.

Lo ha riportato a Keystone-Ats il servizio di soccorso cittadino "Schutz und Rettung" (SRZ). A causa del pericolo di collasso dello stabile, fortunatamente disabitato, il traffico ha dovuto essere bloccato durante tutta la giornata di ieri per ragioni di sicurezza. Stamattina, dopo che esperti hanno valutato la stabilità della costruzione, automobili e mezzi pubblici hanno potuto riprendere a circolare sulla Bahnhofplatz.

L'allarme è stato dato attorno alle 2.15 di sabato mattina. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, parte dei piani alti dell'immobile stava bruciando e le fiamme erano visibili anche a parecchia distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti con un grosso contingente di uomini e l'incendio è stato completamente domato nel corso della mattinata.

Una giornalista di Keystone-ATS presente a Zurigo ha segnalato di aver udito due deflagrazioni verso le 2.30. Secondo un portavoce di SRZ, almeno una bombola di gas è esplosa. Un detrito è stato scagliato in aria per 200 metri. A seguito delle detonazioni, un poliziotto ha riportato un trauma acustico e ha dovuto sottoporsi a una visita medica. I soccorritori non hanno avuto notizia di ulteriori persone rimaste ferite.

Neuer Inhalt Horizontal Line