24 aprile 2018

Si riapre il caso che vede coinvolto l'ex ambasciatore in Kenya, Jacques Pitteloud, accusato di tentata coazione.

I due kenyoti, che avevano sporto denuncia nei sui confronti nel 2015, hanno infatti presentato ricorso al Tribunale penale federale (TPF) contro l'archiviazione dell'inchiesta.

Una settimana fa il procuratore federale straordinario Eric Cottier è giunto alla conclusione che gli atti rimproverati all'ex ambasciatore in Kenya erano leciti, il reato quindi non sussiste. Pitteloud, attuale direttore della risorse umane al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), era accusato di aver esercitato pressioni nell'ambito in un grosso caso di corruzione.

I due fratelli kenyoti, sotto inchiesta per riciclaggio in Svizzera e nel loro Paese, sostengono che l'allora diplomatico gli aveva proposto di abbandonare il procedimento penale nei loro confronti in cambio di 50 milioni di franchi. I due hanno sporto denuncia penale contro Pitteloud. In un primo tempo l'MPC aveva rifiutato di entrare in materia. Il TPF ha però accolto un ricorso dei due kenyoti, almeno per quel che riguarda la tentata coazione.

Eric Cottier, procuratore generale del Canton Vaud, è stato incaricato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di esaminare la fondatezza delle accuse. Dopo 16 mesi di indagini, ha deciso di archiviare l'inchiesta. Contro questa decisione i due kenyoti hanno ora presentato un nuovo ricorso al TPF.

