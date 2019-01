Interpellata dalla Radiotelevisione svizzera, Philip Morris, respinge le accuse. "Tutti i nostri prodotti sono creati per rispondere alle preferenze dei consumatori adulti e i loro gusti nei diversi paesi, tenendo conto delle regole applicate in questi paesi."

Sigarette, quelle esportate in Africa sono più tossiche 23 gennaio 2019 - 08:26 Un'inchiesta pubblicata dalla ong Public Eye rivela che le sigarette esportate dalla Svizzera verso i paesi africani contengono più nicotina e monossido di carbonio rispetto a quelle destinate al mercato interno o europeo. Un dato preoccupante, anche alla luce del fatto che in Africa il consumo di tabacco è in aumento, specie tra i più giovani. Philip Morris, American British Tobacco, Japan Tobacco international, sono tutte multinazionali con giro d'affari miliardario e sede nella Confederazione, che esporta sigarette per un fatturato analogo a quello del cioccolato. Secondo le analisi effettuate su 30 pacchetti provenienti dal Marocco, i valori di nicotina e monossido di carbonio superano quelli delle bionde vendute in Francia e Svizzera o non corrispondono a quelli dichiarati sulla confezione. L'autrice dell'inchiesta pubblicata da Public Eye, la giornalista indipendente Marie Maurisse, accusa i colossi del tabacco di attuare una strategia. "L'Africa è un bacino vivente di futuri fumatori. È il continente dove il mercato esploderà da qui al 2025 secondo l'OMS. Sarà la zona del mondo dove si fumerà di più. Ed è per questo che per i produttori è fondamentale conquistare fumatori sin dalla più giovane età in questi paesi". Maurisse cita l'esempio del Congo, dove in meno di 10 anni si è passati dal 13 al 43% di fumatori, molti dei quali risultano avere meno di 15 anni. Interpellata dalla Radiotelevisione svizzera, Philip Morris, respinge le accuse. "Tutti i nostri prodotti sono creati per rispondere alle preferenze dei consumatori adulti e i loro gusti nei diversi paesi, tenendo conto delle regole applicate in questi paesi."