Sono in aumento in Svizzera gli incidenti mortali con bici elettriche.

Sono 233 le persone che nel corso del 2018 hanno perso la vita sulle strade svizzere, 3 in più rispetto all'anno precedente. Dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) emerge un aumento fra i conducenti di bici elettriche.

Fra i 233 decessi registrati, 79 persone hanno perso la vita a bordo di automobili, 42 con motocicli, 27 su biciclette, 12 su e-bike e 43 erano pedoni. Il numero di feriti gravi è salito di 219 unità a 3873 (+6%).

Particolarmente rilevante è l'aumento che riguarda le e-bike, dove i morti sono passati da 7 a 12 in un anno, con i feriti gravi che sono arrivati a 309 (+38%). Questi dati rappresentano un record ed è particolarmente elevato l'aumento degli anziani (sopra i 65 anni di età) coinvolti, 45 in più rispetto al 2017, per un totale di 106, prevalentemente con e-bike lente.

In termini assoluti, l'incremento maggiore fra gli infortunati in sella a bici elettriche veloci si è evidenziato nella fascia compresa tra i 35 e i 54 anni, con 45 unità (21 in più rispetto all'anno precedente).

In calo invece i decessi fra motociclisti e ciclisti (rispettivamente di 9 e 3 casi, per un totale di 42 e 27), ma anche qui risultano in aumento i feriti gravi: 1068 motociclisti (+2%) e 877 ciclisti (+7%). Nel 2018 il numero di morti in auto è aumentato di un'unità, per un totale di 79. Sono stati invece 797 i feriti gravi, circa il 2% in più rispetto all'anno precedente (781).

Nel confronto internazionale la Svizzera presenta un buon livello di sicurezza stradale, che va tuttavia ulteriormente migliorato. A tale proposito sono al vaglio dell'USTRA una serie di misure, tra cui l'introduzione dell'obbligatorietà delle luci diurne e del tachimetro per le e-bike veloci. I provvedimenti saranno posti in consultazione presumibilmente nel 2019.

Neuer Inhalt Horizontal Line