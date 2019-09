Utilizzo dei dati sanitari, accesso ai medicamenti innovativi e progetti relativi alla canapa: sono questi i principali temi al centro dell'incontro che si tiene oggi e domani a Zurigo fra i ministri della salute dei paesi germanofoni, su invito di Alain Berset.

In una dichiarazione comune, i rappresentanti dei cinque paesi interessati - Svizzera, Germania, Austria, Lussemburgo e Liechtenstein - hanno sottolineato l'importanza di utilizzare appropriatamente i dati sanitari, riferisce il Dipartimento federale dell'interno in un comunicato. Si tratta, da un lato, di farne un uso ottimale per migliorare l'assistenza sanitaria e, dall'altro, di garantire l'autodeterminazione informativa del paziente.

In primo piano vi è stato anche la questione di un equo accesso a terapie all'avanguardia. La Svizzera ha inoltre parlato dei suoi progetti relativi alla canapa: il Consiglio federale vorrebbe facilitare l'accesso ai trattamenti farmacologici a base di questa sostanza e permettere il consumo non medico nell'ambito di progetti pilota.

