9 aprile 2018

Almeno 30 persone, fra cui 27 bambini, sono morti oggi nello Stato di Himachal Pradesh quando l'autobus su cui viaggiavano è caduto in un burrone. Lo riferisce la tv India Today.

Tutti erano allievi di una scuola ed avevano meno di dieci anni. Il sovrintendente di polizia Santosh Patyal ha confermato l'incidente precisando che per un errore dell'autista l'autobus è uscito di strada nel distretto di Kangra, precipitando per oltre 30 metri. Anche l'autista del veicolo e due insegnanti sono deceduti nell'incidente.

A bordo dell'autobus, hanno reso noto fonti del governo, viaggiavano 45 scolari della Wazir Ram Singh Pathania Memorial Public School che stavano ritornando a casa. I soccorritori erano ancora al lavoro in serata per cercare di estrarre dalle lamiere contorte dell'automezzo vari altri bambini, per cui il bilancio delle vittime va considerato ancora solo provvisorio.

