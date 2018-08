Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 agosto 2018 15.37 20 agosto 2018 - 15:37

Il diluvio che ha flagellato il Kerala ha concesso una prima tregua questa mattina e reso più facili gli interventi di soccorso: centinaia di persone sono state tratte in salvo con gli elicotteri dai tetti delle loro abitazioni.

In una conferenza stampa a Thiruvananthapuram, il comandante in capo della sezione meridionale dell'esercito ha detto che le operazioni di salvataggio sono quasi concluse e che gli ultimi ancora imprigionati dall'acqua saranno individuati anche grazie all'uso di droni: lo riferisce il settimanale indiano Outlook.

In totale, il generale prevede che saranno un milione i senzatetto nei campi, e sottolinea che la maggiore preoccupazione, oggi, è per il timore dello scoppio di epidemie. La situazione in Kerala vede un leggero miglioramento: un primo volo di Air India da Bengalore è atterrato oggi nell'aeroporto secondario di Cochin, riservato alle forze militari; in numerosi distretti si sta riattivando l'elettricità.

Neuer Inhalt Horizontal Line