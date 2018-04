Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2018 8.32 23 aprile 2018 - 08:32

Almeno 16 guerriglieri maoisti sono stati uccisi ieri nello Stato centrale indiano di Maharashtra in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti.

In un comunicato firmato dal vice ispettore generale della polizia Anskush Shinde si precisa che l'episodio è avvenuto nella foresta di Kasansur nel distretto di Gadchiroli, dove i militanti hanno una forte presenza, e che lo scontro è durato un'ora e mezza.

I maoisti, conosciuti anche come 'naxaliti' (dal nome del villaggio di Naxalbari in West Bengala dove hanno avuto origine), sono attivi da decenni in un 'corridoio rosso' che comprende una decina di Stati del nordest e del centro, fra i più poveri dell'India.

