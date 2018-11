Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

È stato individuato nell'Atlantico il relitto del sottomarino militare argentino San Juan scomparso dal 15 novembre del 2017 con a bordo 44 persone di equipaggio.

La marina e il ministero della difesa hanno reso noto che a individuare il relitto è stata la nave privata americana Ocean Infinity - che dallo scorso settembre opera per la ricerca con un contratto esteso fino al prossimo febbraio - con l'uso di un minisottomarino inviato a 800 metri di profondità.

"Ora si apre un nuovo capitolo". Lo ha detto il portavoce della Marina militare argentina, Rodolfo Marallo, in un'intervista al canale Tn ripresa da La Nacion.

"Al momento siamo in attesa delle immagini per poterle diffondere e poter andare avanti - ha aggiunto -. Dobbiamo continuare con le analisi e capire realmente cosa sia successo. Ma è d'obbligo avere la necessaria cautela per rispetto alle famiglie. Andremo avanti passo passo, e sempre a disposizione della giustizia".

