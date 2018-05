Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 maggio 2018 9.15 13 maggio 2018 - 09:15

Polizia in allerta in Indonesia dopo gli ultimi attacchi.

Dieci persone sono rimaste uccise e altre 41 ferite in tre distinti attacchi kamikaze in altrettante chiese cristiane nella città indonesiana di Surabaya, la seconda più grande città del Paese. Gli attentati non sono ancora stati rivendicati.

Stando a quanto riferito dalla polizia locale, i kamikaze coinvolti negli attacchi erano cinque. Uno di essi era una donna velata che si è fatta saltare in aria assieme ai suoi due figli piccoli. Lo ha riferito la polizia indonesiana ai media.

Il coinvolgimento di una seconda donna in un'altra delle tre esplosioni, riportato da testimoni, non è ancora stato confermato dalle autorità. In un video delle telecamere di sicurezza, si vede inoltre un altro attentatore entrare nel cortile di una chiesa a bordo di un motorino, facendosi esplodere non appena passato il cancello.

L'Indonesia, il più popoloso Paese musulmano al mondo, ha un passato di attentati da parte di estremisti islamici, contro cui porta avanti da quindici anni imponenti operazioni di anti-terrorismo.

Pochi giorni fa, una rivolta carceraria da parte di militanti islamici affiliati all'Isis era stata sedata dalle forze di sicurezza a Depok, alla periferia di Jakarta, dopo che i detenuti avevano preso in ostaggio e poi ucciso cinque agenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line