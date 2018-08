Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 agosto 2018 21.44 07 agosto 2018 - 21:44

Avrebbe sequestrato e violentato una giovane, da quando aveva 13 anni ai 28, tenendola in una grotta nell'isola indonesiana di Sulawesi. Scoperto dalla polizia, un 83enne è stato arrestato per violenza sessuale e violazioni delle leggi sulla tutela minorile.

Secondo quanto riporta la Bbc on line, l'uomo, chiamato Jago, era noto come guaritore di medicina alternativa e faceva riti di magia nera. Alla ragazza avrebbe fatto il lavaggio del cervello per farle crederle che era posseduta da uno spirito.

Secondo la ricostruzione della polizia, nel 2003 la famiglia della giovane l'avrebbe portata da lui per farsi curare. Un anno dopo è scomparsa. Per i media locali, lo sciamano aveva detto alla famiglia che se n'era andata, per trovare lavoro a Giacarta. I parenti l'hanno cercata per alcuni anni, alla fine è stata dichiarata scomparsa.

La polizia l'ha trovata in una grotta nel villaggio di Galumpang, nella provincia del Sulawesi centrale.

