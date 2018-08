Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 agosto 2018 14.11 06 agosto 2018 - 14:11

Il numero di persone evacuate dalle loro case sull'isola di Lombok a causa del terremoto potrebbe raggiungere quota 20'000.

Lo ha dichiarato il portavoce dell'Agenzia indonesiana per la gestione dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho, aggiungendo che c'è urgente bisogno di personale medico, medicinali e scorte di cibo per le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case a causa dei danni strutturali provocati dal sisma, il secondo in una settimana.

Intanto migliaia di turisti hanno oggi fatto le valigie con l'intenzione di andarsene al più presto dall'isola, tanto che alcune compagnie aree - tra cui la Garuda e Air Asia - hanno annunciato voli extra per consentire a più persone di lasciare l'isola. Secondo Nugroho migliaia di turisti stranieri sono inoltre stati evacuati con barche dalle tre isole dell'arcipelago di Gili, al largo della costa nord-occidentale di Lombok.

Neuer Inhalt Horizontal Line