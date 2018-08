Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 agosto 2018 20.50 05 agosto 2018 - 20:50

Una settimana dopo la terra ha tremato di nuovo sull'isola indonesiana di Lombok, e in maniera ancora più violenta. Un nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 6,9 contro quello di 6,4 di domenica scorsa, ha causato una ventina di morti e tanti feriti.

Molte anche le scene di panico tra i turisti nella vicina Bali, a oltre cento chilometri di distanza dall'epicentro. Con la paura di uno tsunami che, però dopo un iniziale allarme è stato scongiurato, traducendosi solo in un'onda alta appena 15 centimetri.

Il sisma è stato registrato alle 18.46 locali (erano le 12.46 in Svizzera), poco dopo il tramonto, con epicentro nel nord-est dell'isola e a una profondità di soli 10 chilometri. E' durato una trentina di interminabili secondi, che hanno spinto residenti e turisti a mettersi in salvo scappando di corsa da case, hotel e resort, in preda al panico. Nelle zone più vicine all'epicentro, come nel distretto di Lombok nord, la fornitura di corrente elettrica è stata interrotta, e le autorità hanno subito distribuito coperte e tende per la notte a un numero ancora imprecisato di sfollati.

Alcuni video mostrano i danni provocati dal sisma, in particolare la caduta di calcinacci all'interno e all'esterno degli edifici. In una moschea di Lombok, pannelli del soffitto sono caduti sul tappeto della preghiera pochi secondi dopo che i fedeli si sono dati alla fuga. Danni, anche se non pesanti, sono stati segnalati anche in un centro commerciale all'aeroporto di Bali, a oltre 120 chilometri di distanza dall'epicentro, e in quello di Lombok, che è stato evacuato per mezz'ora a causa del blackout provocato dal sisma. I due scali regionali hanno comunque continuato a funzionare, senza registrare feriti.

Neuer Inhalt Horizontal Line