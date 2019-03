Meyer Burger, gruppo con sede a Thun (BE) specializzato nelle tecnologie per l'industria fotovoltaica, ha migliorato significativamente la sua performance operativa lo scorso anno, nonostante l'erosione del fatturato.

Rettifiche di valore relative a imposte differite hanno tuttavia impedito all'industria bernese di avvicinarsi al pareggio finanziario.

Il fatturato, rettificato dopo la vendita nel giugno scorso dell'unità Solar Systems, è sceso di circa il 15% a 407,0 milioni di franchi, mentre il margine operativo lordo (EBITDA) è più che raddoppiato a 26,1 milioni.

Quanto alla redditività Meyer Burger è rimasta nella cifre rosse per 59,4 milioni di franchi, a fronte del passivo di 79,4 milioni registrato nell'esercizio precedente. Sul risultato hanno pesato imposte differite per 52,1 milioni.

La performance annunciata oggi è inferiore alle proiezioni degli analisti. Gli esperti consultati dall'agenzia finanziaria AWP avevano pronosticato un fatturato di 425,8 milioni, un Ebitda di 38,0 milioni e un utile netto di 5,7 milioni. Per l'anno in corso il gruppo rinuncia a formulare previsioni, in considerazione della volatilità del mercato.

Meyer Burger, presentando i risultati, ha anche annunciato la partenza del direttore operativo Daniel Lipuner alla fine di giugno. Il manager non sarà sostituito e la direzione generale sarà ridotta da cinque a quattro membri.

