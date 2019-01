Industria svizzera ristagna a dicembre

La situazione economica rimane prevalentemente positiva, anche se la crescita dell'economia svizzera nel 2019 potrebbe non corrispondere a quella del 2018.

L'industria svizzera rimane ottimista: l'indice dei responsabili degli acquisti (Purchasing Manager's Index, PMI) si è attestato in dicembre a 57,8 punti, segnando un aumento di 0,1 punti rispetto a novembre.

Gli economisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP si attendevano un risultato tra 54 e 57,2 punti. L'indicatore ha invece ristagnato per il secondo mese consecutivo, anche se rimane ben al di sotto della media di 61,5 punti registrati sull'insieme dello scorso anno. Per l'indice PMI, i valori superiori a 50 punti indicano una crescita.

La situazione economica rimane prevalentemente positiva, anche se la crescita dell'economia svizzera nel 2019 potrebbe non corrispondere a quella del 2018, si legge in un comunicato odierno di Credit Suisse, i cui economisti interpretano i dati raccolti mensilmente in un sondaggio realizzato dall'associazione di categoria Procure.ch.

