"L'iniziativa sull'acqua potabile è controproducente".

Lo sostiene l'Unione svizzera dei contadini (USC), secondo la quale il testo - se approvato - provocherebbe pesanti conseguenze economiche a breve termine per taluni settori quali la viticoltura, l'allevamento di maiali o di polli.

L'USC ha presentato oggi a Berna uno studio realizzato su undici aziende tipo che, sebbene non possa essere generalizzato a tutta l'agricoltura, mostra taluni effetti nefasti dell'iniziativa popolare per il settore agricolo.

Il testo denominato "Acqua potabile pulita e cibo sano - No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici" chiede che i pagamenti diretti vengano erogati soltanto alle aziende agricole che non usano pesticidi (compresi i prodotti fitosanitari e biocidi, utilizzati nella produzione di latte), che non fanno uso di antibiotici nella detenzione di animali e che possono nutrirli con il foraggio prodotto nell'azienda stessa.

