Gli svizzeri votano fino a mezzogiorno sull'Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti. In otto Cantoni, tra cui il Ticino, il popolo è inoltre chiamato alle urne per esprimersi su temi di carattere locale.

In Appenzello Esterno gli elettori designano il nuovo governo, il suo presidente (landamano) e i giudici del Tribunale cantonale. Numerose, come sempre in occasione di votazioni federali, anche le consultazioni comunali. Ad esempio, a Soletta i cittadini sono chiamati a decidere l'istituzione del Consiglio comunale quale organo legislativo al posto dell'attuale Assemblea comunale.

L'Iniziativa popolare federale "Fermare la dispersione degli insediamenti - per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)", promossa dai Giovani Verdi, chiede il congelamento delle zone edificabili. Nei primi sondaggi il testo ha raccolto molti consensi, erosisi però nel corso della campagna. La doppia maggioranza di popolo e Cantoni sembra difficilmente raggiungibile.

