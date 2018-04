Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 aprile 2018 - 15:21

Un divieto generale di trasporto di merci pericolose su tutte le strade di transito alpine.

È quanto chiede, fra le altre cose, una risoluzione indirizzata alla consigliera federale Doris Leuthard, adottata oggi all'unanimità dai membri dell'Iniziativa delle Alpi, riuniti in assemblea Olten (SO).

Ogni giorno 30-40 camion con merci pericolose transitano dal passo del Sempione, praticamente senza nessun controllo, rileva l'organizzazione in una nota, sottolineando il pericolo per le persone e l'ambiente. Questa situazione è un caso particolare, aggiunge, ricordando che al San Gottardo, al San Bernardino e al Gran San Bernardo questi trasporti sono vietati.

Un divieto anche al Sempione non sarebbe un problema: come al San Gottardo, anche qui è disponibile una galleria ferroviaria quale alternativa, ha affermato Jon Pult, presidente dell'Iniziativa, citato nella nota. Inoltre, ha aggiunto, sia a sud che a nord del Sempione sono disponibili gli impianti necessari per il trasbordo.

Per quanto riguarda il San Gottardo, l'associazione teme che dopo la costruzione di una seconda galleria stradale diventi possibile aprire questo asse al trasporto di merci pericolose. "Il Consiglio federale ha venduto il raddoppio della galleria ai votanti con l'argomento della sicurezza. Quindi deve essere garantito che al San Gottardo restino vietati i trasporti di merci pericolose anche in futuro", ha chiesto la consigliera nazionale ticinese Marina Carobbio (PS), vicepresidente dell'Iniziativa.

I presenti hanno inoltre eletto due nuovi membri nel Comitato dell'Iniziativa delle Alpi: Pietro Gianolli, già sindacalista ferroviario e da molti anni membro del Consiglio delle Alpi, e Manuel Herrmann, che lascia il segretariato dell'Iniziativa delle Alpi, ma resterà a disposizione del Comitato, precisa il comunicato.

L'assemblea annuale ha anche nominato 16 nuovi membri del Consiglio delle Alpi, che difendono le posizioni dell'associazione a livello locale e la consigliano strategicamente. Fra loro figura anche il consigliere nazionale Michael Töngi (Verdi/LU).

