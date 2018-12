Iniziativa insediamenti: primo sondaggio Tamedia, sì al 54%

Se i cittadini svizzeri fossero andati al voto prima di Natale, l'iniziativa contro la dispersione degli insediamenti sarebbe stata accettata. Secondo il primo sondaggio di Tamedia, la quota di favorevoli si attesta al 54%. Si andrà alle urne il prossimo 10 febbraio.

L'iniziativa dei Giovani Verdi ha naturalmente riscosso l'approvazione dei simpatizzanti di Verdi (89%) e PS (66%), ma riscuote un certo successo anche fra gli elettori UDC (55%) nonostante il partito democentrista si opponga al testo.

I più scettici, a larga maggioranza, sono i sostenitori del PLR, che se andassero al voto ora respingerebbero il testo nella misura del 70%. Contrari anche gli elettori del PPD (59%), mentre la quota di indecisi si attesta al 2%.

Le intenzioni di voto, così come lo stadio di formazione dell'opinione, è ancora "in costruzione", si legge nel sondaggio pubblicato oggi. Il fronte dei sì ha già perso notevolmente terreno rispetto al primo sondaggio pubblicato lo scorso 21 dicembre dall'istituto gfs.bern per conto della SSR. Allora i favorevoli al testo erano il 63%.

Città favorevoli

L'iniziativa dei Giovani Verdi ottiene una maggiore approvazione nelle città: la proporzione di sì (60%) è superiore di nove punti percentuali rispetto alle zone di campagna.

Per quanto riguarda gli argomenti, la metà dei sostenitori dell'iniziativa sostiene che "ogni secondo scompare quasi un metro quadrato di spazio verde", ciò - ritengono - non può più continuare. Tra i contrari, la tesi che spinge maggiormente a votare no è che un congelamento totale delle zone edificabili non tiene conto dei bisogni della popolazione e dell'economia.

Il sondaggio, realizzato online e che ha coinvolto 6048 persone, è stato condotto il 20 e 21 dicembre in tutte e tre le regioni linguistiche. Il margine di errore è di 2,2 punti percentuali.

Il testo, denominato "Fermare la dispersione degli insediamenti - per uno sviluppo insediativo sostenibile", sarà l'unico a livello federale sul quale i cittadini saranno chiamati alle urne in febbraio. Esso intende vietare la creazione di nuove zone edificabili, eccetto nel caso in cui venga messa a disposizione una nuova superficie di dimensioni almeno equivalenti. Consiglio federale e parlamento ne raccomandano la bocciatura, giudicando la proposta dei Giovani Verdi troppo ambiziosa.

