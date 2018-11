Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2018 13.01 25 novembre 2018 - 13:01

L'iniziativa 'Il diritto svizzero anziché giudici stranieri' non sembra convincere l'elettorato elvetico. (Keystone/EPA/Christophe Karaba)

L'iniziativa popolare che chiede di anteporre la Costituzione federale ai trattati internazionali dovrebbe essere respinta dall'elettorato svizzero, secondo la proiezione dell'istituto gfs.bern.

La democrazia diretta è tra i pilastri del sistema politico della Svizzera. Le decisioni adottate dal popolo alle urne non devono però prevalere sul diritto internazionale: è quanto sosterrebbe il 67% dell'elettorato (+/-3%) che ha partecipato alle votazioni federali di domenica, secondo la proiezione dell'istituto gfs.bernLink esterno.

Il risultato, in linea con quanto raccomandato da governo e parlamento, confermerebbe quanto emerso dall'ultimo sondaggio svolto a inizio novembre. Allora, i contrari alla cosiddetta 'Iniziativa per l'autodeterminazione" erano al 61%.



Difendere la democrazia diretta

Lanciata dall’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), l'iniziativa popolare “Il diritto svizzero anziché giudici stranieri” (Iniziativa per l’autodeterminazione)Link esterno chiede di iscrivere nella Costituzione federaleLink esterno che quest’ultima è la fonte suprema del diritto svizzero - e non il diritto internazionale. Per il principale partito svizzero, l'iniziativa rappresenta quindi un "sì alla democrazia diretta".

In sostanza, le decisioni adottate dal popolo svizzero nell’ambito di votazioni federali dovrebbero prevalere sul diritto internazionale o, in altre parole, l’esercizio della democrazia diretta non dovrebbe venir ostacolato da trattati internazionali. Fanno eccezione le disposizioni cogenti del diritto internazionale, come la proibizione della tortura e della schiavitù.

Secondo i suoi promotori, l'iniziativa è una reazione al fatto che il governo, il parlamento e il Tribunale federale hanno applicato in modo vago i risultati di alcune votazioni federali, allo scopo di evitare violazioni del diritto internazionale. Tra queste: l'iniziativa 'Contro l'immigrazione di massa' e quella 'Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati'.

Trattati internazionali da rivedere

Combattuta da tutti gli altri partiti, l'iniziativa comporterebbe il riesame, e se necessario la rescissione, di circa 5'000 trattati internazionali, sostengono i suoi detrattori, che temono in particolare la disdetta della Convenzione europea per i diritti umani. In caso di accettazione popolare dell'iniziativa, affermano, i cittadini svizzeri non potranno più difendersi dinanzi alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo.

Gli oppositori alla proposta dell'UDC temono inoltre gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea possano essere rescissi, ciò che comprometterebbe la piazza economica elvetica.

