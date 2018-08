Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 agosto 2018 11.16 21 agosto 2018 - 11:16

L'iniziativa "Per la sovranità alimentare", in votazione il 23 settembre, è pericolosa. Lo ha dichiarato stamane ai media il consigliere federale Johann Schneider-Ammann, sottolineando il carattere dirigista della modifica costituzionale in consultazione.

Se approvata, ha aggiunto il ministro dell'economia, vi saranno conseguenze negative per i consumatori, che oltre ad avere una scelta limitata, dovranno sborsare di più per mangiare. L'iniziativa "Per la sovranità alimentare" intende sostenere i piccoli contadini, vietare l'uso di organismi geneticamente modificati e fare in modo che le derrate alimentari e i prodotti agricoli importati rispettino le norme sociali ed ecologiche della Svizzera.

Nel suo intervento, Schneider-Ammann ha rammentato che molti degli obiettivi perseguiti dall'iniziativa sotto esame sono già adempiuti dal controprogetto all'iniziativa sulla sicurezza alimentare accolto un anno fa dal popolo. "Principi come la sostenibilità e la protezione del territorio destinato all'agricoltura sono già presenti nella Costituzione federale", ha ricordato l'esponente bernese del PLR in governo.

