Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 10.26 15 maggio 2018 - 10:26

Può cominciare la raccolta delle firme per l'iniziativa popolare "Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio", o "Iniziativa sulla giustizia". La Cancelleria federale ha pubblicato oggi sul "Foglio federale".

Attualmente i giudici federali sono eletti dall'Assemblea federale e per essere scelti occorre de facto essere membro di un partito politico e avere le giuste relazioni, sostengono i promotori dell'iniziativa, che vorrebbero invece giudici designati unicamente sulla base delle loro qualifiche professionali e personali.

Per rendere la giustizia indipendente dalla politica di partito un nuovo articolo costituzionale 188a prevede che i giudici del TF siano "designati per sorteggio", in modo tale tuttavia che in seno alla suprema corte di Losanna "le lingue ufficiali siano equamente rappresentate". L'ammissione al sorteggio sarebbe decisa da una commissione peritale.

Neuer Inhalt Horizontal Line