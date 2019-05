Un divario – questo – particolarmente visibile in Italia. I dati, infatti, vanno dai 1'372 euro pro capite nella provincia di Bolzano ai 392 della Calabria. Differenze simili si riscontrano anche in altri paesi, ad esempio tra il sud e il nord della Gran Bretagna.

Lo studio non ha preso in considerazione solo gli Stati, ma pure le regioni. Anche in questo caso molte regioni svizzere escono 'vincitrici'. Sette delle prime dieci regioni europee a guadagnare di più grazie al mercato unico sono infatti nella Confederazione. Tra di esse Zurigo (in prima posizione con 3'592 euro) e il Ticino (in seconda con 3'238 euro).

Che il mercato unico rappresenti un guadagno per la Svizzera non sorprende. La Confederazione figura ai primi posti (assieme a Belgio e Irlanda) dell'indice di integrazione UELink esterno nel mercato unico.

Inoltre, le medie che sono state calcolate non riflettono come vengono distribuiti gli utili ottenuti grazie al mercato unico. È possibile che anche nelle regioni e negli Stati che guadagnano di più, solo una piccola minoranza ne tragga beneficio.

Più in generale, gli aumenti sono maggiori in quei paesi fortemente orientati verso l'esportazione e con un'industria forte.

La Svizzera, legata all'UE attraverso tutta una serie di accordi bilaterali, è il paese che approfitta maggiormente del mercato unico: per gli elvetici, infatti, l'aumento medio stimato è di 2'914 euro. In seconda posizione figura il Lussemburgo (2'834 euro), seguito dall'Irlanda (1'894) e dai paesi scandinavi. Per l'Italia, l'aumento è di 763 euro.

L'appartenenza alla più grande zona economica del mondo si traduce in un aumento medio del reddito pro capite della popolazione dei paesi membri dell'UE e dei tre paesi dell'Associazione Europea di libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia) di circa 840 euro all'anno. È quanto emerge da uno studio della Fondazione BertelsmannLink esterno pubblicato mercoledì, a due settimane dalle elezioni europee e alla vigilia del vertice straordinario dell'UE a Sibiu, in Romania.

