Si prospetta un decennio di interessi negativi in Svizzera: lo afferma David Oxley, economista presso Capital Economics, nel suo commento alla decisione odierna della Banca nazionale svizzera (BNS), che ha lasciato invariato al -0,75% il tasso guida.

"La decisione di oggi non ha sorpreso nessuno", scrive Oxley. "Cinque anni dopo che la Banca nazionale ha abbassato i tassi d'interesse al di sotto dello zero, vi sono buone probabilità che vi rimarranno per i prossimi cinque anni".

Il presidente della BNS Thomas Jordan - ricorda lo specialista - ha difeso la politica della banca e ha ribadito che i benefici dei tassi d'interesse negativi superano i costi. Inoltre il leggero abbassamento dell'inflazione prevista per il 2020 dimostra che le preoccupazioni per un rincaro molto debole non sono scomparse.

