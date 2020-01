L'ex speaker della Camera dei comuni, il conservatore John Bercow, rimasto in carica per 10 anni e ora non più nel Parlamento britannico, ha elogiato la cooperazione internazionale al Simposio sulle montagne in programma ad Interlaken (BE).

Si è pure espresso in termini positivi nei confronti dell'UE, che ha definito "force of good" (la forza del bene).

"Quando si è una nazione relativamente piccola come la Gran Bretagna, è meglio essere membro dell'Unione europea", ha dichiarato Bercow in un incontro con i media. Tre motivi parlano in favore di un'appartenenza all'UE: Bruxelles rappresenta un potere mercantile, è una potenza politica e pratica una legislazione progressiva.

Si può essere pro-europei e patrioti allo stesso tempo, ha aggiunto l'ex parlamentare britannico. Come in altre precedenti occasioni, Bercow ha giudicato un errore l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Occorre inoltre essere molto prudenti quando si paragona la situazione della Svizzera con quella della Gran Bretagna, ha proseguito il 57enne. "La nostra storia, i nostri retroscena e i nostri sistemi finanziari sono diversi". A suo avviso, v'è anche una differenza tra chi è stato membro dell'UE e chi non lo è mai stato.

Il Regno Unito sopravviverà alla Brexit, ha comunque tenuto a rilevare Bercow, il quale ha detto ai partecipanti al Simposio che occorre una maggiore cooperazione internazionale. Nessun Paese è un'isola. "Lasciateci unire le nostre risorse di ogni specie", ha sottolineato, precisando che "senza cooperazione non c'è alcun commercio".

Con Federer sul salvaschermo

Bercow, che è un grande appassionato di tennis, non ha mancato di esprimere elogi al suo "idolo" Roger Federer. Ha pure ricordato di aver una volta battuto l'attuale primo ministro britannico Boris Johnson con un impietoso 6:0, 6:0 e 6:0. Ma Johnson l'ha presa con sportività.

Bercow ha mostrato con orgoglio come sul suo salvaschermo egli abbia un'immagine di Federer. L'ex parlamentare britannico, che è assurto agli onori della cronaca per le sue grida "order, ordeer", trova che in Svizzera i dibattiti siano tranquilli e "sophisticated", ovvero di alto livello.

