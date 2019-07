Grave intossicazione alimentare in una scuola reclute a Jassbach, nel canton Berna

Grave intossicazione alimentare in una scuola reclute a Jassbach, nel canton Berna: 24 i soldati colpiti, di cui quattro hanno dovuto essere ricoverati in ospedale in condizioni critiche.

L'incidente si è verificato questo pomeriggio, ha detto il portavoce dell'esercito Daniel Reist, confermando notizie di "Blick online" e di altri media. La causa dell'intossicazione non è stata ancora chiarita. Le reclute presentavano sintomi quali diarrea e vomito. La scuola reclute è iniziata tre settimane fa e sulla piazza d'armi di Jassbach, che si trova sul territorio del comune di Linden, sono presenti diverse compagnie.

