13 aprile 2018

Una piccola ma seria minaccia inquieta i contadini svizzeri. Si tratta dell'arvicola, più comunemente nota come topo campagnolo, che sta colonizzando in maniera massiccia i campi. In parecchi casi è verosimilmente troppo tardi per lottare contro questa invasione.

Nell'80% dei terreni analizzati dall'istituto federale di ricerca agricola Agroscope, questi roditori hanno rafforzato la propria presenza in confronto all'anno scorso, riporta oggi il sito www.agricoltura.ch, nella sua versione tedesca e francese.

Solitamente, la popolazione di questa specie evolve ciclicamente e in maniera diversa per regione, ma oggi si osserva un aumento degli esemplari in tutto il Paese. Nella maggior parte dei siti osservati, è stata oltrepassata la soglia critica dei 40 individui per ettaro. Quando ciò accade - spiega Agroscope - diventa difficile combattere efficacemente la propagazione.

