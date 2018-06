Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'inventario delle tradizioni viventi della Svizzera è ora online.

Le 199 espressioni significative del patrimonio culturale immateriale della Confederazione sono così di più facile accesso, con testi completati da numerose immagini e documenti audiovisivi, indica oggi una nota dell'Ufficio federale della cultura (UFC).

Tra le le tradizioni viventi figurano le cooperative edilizie, la cultura techno e il giardinaggio urbano di Zurigo, ma anche la novena di Natale di Morcote, la cultura dello sgraffito nei Grigioni (particolare tecnica decorativa tipica delle case engadinesi) e la cultura della raclette in Vallese.

La documentazione dettagliata di ciascuna tradizione - come il lasciarsi trasportare dal fiume Aare a Berna o la cultura dei grotti in Ticino e nei Grigioni - è stata redatta da specialisti su incarico dei servizi cantonali addetti alla cultura. I dossier forniscono un quadro interessante della grande varietà di tradizioni presenti in Svizzera, da quelle tramandate oralmente alle tecniche dell'artigianato e alle prassi relative alla natura, passando per le pratiche sociali, gli eventi rituali e festivi.

Aderendo nel 2008 alla Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la Svizzera si è impegnata a compilare l'inventario e ad aggiornarlo periodicamente, precisa ancora l'UFC.

www.tradizioniviventi.ch

