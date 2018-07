Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2018 18.31 23 luglio 2018 - 18:31

Ogni mossa illogica e poco saggia degli Stati Uniti "porterà a una risposta indimenticabile dell'Iran che rimarrà nella storia". Lo ha detto il capo della Giustizia iraniana, Sadegh Amoli Larijani.

In precedenzta, con un messaggio su Twitter rivolto al suo omologo iraniano Hassan Rouhani, il presidente americano Donald Trump aveva detto: "Non minacciate mai più gli Stati Uniti o ne pagherete le conseguenze, come pochi nella storia ne hanno sofferte prima. Non siamo un Paese che tollererà più le vostre stupide parole di violenza e morte. Fate attenzione".

Le affermazioni di Donald Trump "sono state fatte da una persona incapace e stupida come lui. Ma deve sapere che nella storia tutti i Faraoni hanno avuto questo illogico orgoglio, aspettandosi di essere idolatrati da tutti", ha ribattuto Larijani.

Neuer Inhalt Horizontal Line