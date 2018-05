Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 maggio 2018 14.28 01 maggio 2018 - 14:28

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha ribadito oggi in un comunicato, citando un suo rapporto del dicembre 2015, che non aveva "alcuna indicazione credibile di attività in Iran attinenti allo sviluppo di un ordigno nucleare dopo il 2009".

Il comunicato segue le dichiarazioni di ieri del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui l'Iran mente e progetta di realizzare almeno cinque bombe atomiche, potenti come quelle sganciate su Hiroshima.

