Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2018 16.35 13 agosto 2018 - 16:35

L'Iran non aprirà alcuna trattativa con gli Usa, "un regime prepotente e truffatore".

Lo ha affermato oggi la Guida suprema, Ali Khamenei, rispondendo all'offerta fatta la settimana scorsa dal presidente americano Donald Trump che si era detto pronto ad incontrare in ogni momento il suo omologo iraniano Hassan Rohani. Lo riferisce la televisione iraniana in inglese PressTv.

L'offerta di Trump era stata fatta contemporaneamente alla reimposizione di sanzioni contro l'Iran conseguente al ritiro di Washington dall'accordo sul programma nucleare di Teheran.

"Contrariamente a quanto alcuni possono pensare nel nostro Paese - ha affermato Khamenei - la proposta di negoziati da parte degli americani non è una novità ed è stata ripetuta molte volte negli ultimi 40 anni, ma è stata sempre respinta".

"Potremo entrare nel gioco pericoloso dei negoziati con gli americani - ha aggiunto la Guida - solo dopo che avremo raggiunto il potere economico, politico e culturale che abbiamo in mente, in modo tale che le loro pressioni e la propaganda non avranno alcun effetto su di noi. Ma al momento presente, i negoziati con gli Usa sarebbero a nostro detrimento, e quindi sono vietati".

