13 agosto 2018 - 13:14

La guida suprema iraniana Ali Khamenei ha accusato, ieri, l'amministrazione del presidente Hassan Rohani, composto di moderati e riformisti, di essere la responsabile dei problemi economici del Paese.

Khamenei ha minimizzato anche il ruolo delle sanzioni nel drammatico aumento dei prezzi e nella svalutazione del rial rispetto alle valute straniere.

Le autorità iraniane hanno idee molto diverse sulle cause dei crescenti problemi economici in Iran: molti ritengono che i problemi siano il risultato di anni di sanzioni imposte al Paese, in particolare il recente ritiro degli Stati Uniti dell'accordo nucleare e la reimposizione delle sanzioni.

D'altra parte, i fondamentalisti accusano Rohani delle sue politiche economiche. Le due parti si differenziano anche per il tipo di punizione richiesta per le persone corrotte, con moderati e riformisti che si oppongono alla pena di morte e all'impiccagione.

Parlando in un incontro, Khamenei ha lamentato la mancanza di iniziative dell'amministrazione di fronte alle sanzioni e ai problemi economici, tra cui l'elevato aumento dei tassi delle valute estere e delle monete che, a suo dire, è direttamente collegato alla gestione della crisi. "Le persone corrotte andrebbero impiccate", ha ribadito.

