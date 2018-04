Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2018 18.47 22 aprile 2018 - 18:47

Non c'è "un piano B" se gli Usa decidessero di uscire sull'accordo nucleare iraniano sottoscritto nel 2015: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un'intervista a Fox News in vista della sua visita di Stato di tre giorni negli Stati Uniti.

"Non ho un piano B per il nucleare contro l'Iran", ha dichiarato Macron, preannunciando che vuole chiedere al tycoon di "non abbandonare l'accordo perché non ci sono opzioni migliori".

A proposito del presidente russo Vladimir Putin, Macron ha detto che è un "uomo molto forte", nei confronti del quale "non dovremmo mai mostrarci deboli". "Quando sei debole - ha avvertito Macron - lui ne approfitta".

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.