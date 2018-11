Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 novembre 2018 9.13

Per le strade di Teheran

Migliaia di persone e studenti sono scesi in piazza davanti all'ex ambasciata degli Stati Uniti a Teheran e in altre città iraniane, urlando slogan come 'abbasso gli Usa' e 'abbasso Israele'.

I manifestanti hanno anche dato fuoco a una bandiera degli Stati Uniti e a una dello Stato ebraico. Le manifestazioni sono state organizzate per celebrare il 39mo anniversario del sequestro dell'ambasciata americana e arrivano un giorno prima dell'entrata in vigore delle sanzioni reintrodotte dal presidente americano Donald Trump.

