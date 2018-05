Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 maggio 2018 14.20 11 maggio 2018 - 14:20

Migliaia di iraniani oggi hanno protestato per le strade in diverse città del paese contro il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare.

Secondo l'agenzia Fars, i manifestanti si sono scagliati anche contro gli europei, sottolineando che non ci si può fidare di loro, nonostante la loro dichiarata volontà di continuare a lavorare con Teheran per preservare l'intesa del 2015.

In strada sono stati scanditi slogan come "Abbasso gli USA, Trump, Israele", e "Moriremo piuttosto che accettare compromessi". E sono apparsi cartelloni con scritte come "USA non potete fare questa dannata cosa".

